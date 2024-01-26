Минобороны Франции опровергло заявление РФ о гибели в Харькове "французских наемников"

Министерство обороны Франции заявило, что Россия распространяет скоординированную дезинформацию о якобы французских наемниках в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BFMTV.

"Соответствующие государственные службы обнаружили и отслеживают скоординированный маневр России, в том числе через пророссийские информационные сети и госСМИ, такие как "Спутник", RT, "РИА Новости" для передачи и расширения этой ложной информации", - говорится в заявлении.

В Минобороны Франции отметили, что отреагировали на заявления РФ от 17 января 2024 года о том, что российские оккупанты якобы нанесли удар по временному расположению "французских наемников" в Харькове, где якобы погибли 60 человек, еще 20 получили ранения.

"Столкнувшись с интенсификацией французской военной помощи Украине, мы ожидаем, что этот российский одурманивающий маневр продолжится: мы осуждаем его и укрепляем нашу систему мониторинга этих манипуляций", - сказал министр обороны Себастьен Лекорню.

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В министерстве подчеркивают, что с начала российского вторжения в Украину Франция была "мишенью российской кампании по дезинформации", усилившейся в середине января после очередной поддержки Украины.