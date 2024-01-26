Войска РФ увеличили количество наступательных и штурмовых действий, - Тарнавский

Российские оккупационные войска в течение суток увеличили количество штурмов на Таврическом направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий. В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 10 авиационных ударов, провел 50 боевых столкновений и совершил 624 артобстрела", - говорится в сообщении.

В то же время, украинские защитники и защитницы держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

"Общие потери врага за прошедшие сутки составляли 480 человек и 23 единицы военной техники, не считая БпЛА. В частности, 2 танка, 7 ББМ, 6 артсистем, 5 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов противника.

Нейтрализовано или уничтожено 161 БпЛА разных типов", - добавил командующий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврическом направлении за сутки уничтожены 2 С4 "Тюльпан", танк Т-90 и 242 БПЛА разных типов, - Тарнавский