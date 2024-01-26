17 нардепов от "Слуги народа" написали заявления о сложении мандата, - Арахамия

Украине грозит парламентский кризис из-за депутатов, желающих перестать работать. 17 "слуг народа" уже заявили, что хотят уйти.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил во время дискуссии "2024: сценарії для країни", организованной в рамках проекта "Нова країна", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По его словам, сейчас единства в Верховной Раде нет, единство было полтора года назад. Сейчас ситуация гораздо хуже, чем до полномасштабной войны.

По мнению Арахамии, Украине грозит парламентский кризис из-за депутатов, желающих перестать работать.

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"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции - 17 заявлений на составление мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для принятие решения - Ред.) из 400 очень трудно собирать, честно говоря. В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти", - сказал он.

В ВР из-за этого не будут давать голоса за сложение мандатов, отметил Арахамия.

"Мы решили для себя, что не будем давать голоса за сложение мандатов, только если действительно медицинская ситуация. А так - больше никаких нет условий, при которых мы будем голосовать за сложение мандатов. Для того, чтобы сохранить парламент легитимным", - добавил глава фракции "Слуга народа".

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