В России почти не осталось валютных резервов, экономика не растет с 2014 года, - экономист Аслунд

Экономика Российской Федерации не растет с 2014 года после введения западных санкций, уже почти не осталось ликвидных валютных резервов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом отметил шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд.

"В России уже почти нет валютных резервов. Потому что 300 из 550 млрд долларов валютных резервов заморожены на Западе. Еще 100 млрд - это китайский юань, который не является ликвидным. И потом еще есть золото, а это - 135 млрд долларов", - сказал он.

Аслунд подчеркнул, что такая ситуация – это результат санкций Запада и "не очень разумные попытки Путина защититься".

"Что касается российской экономики, то простой факт, на который мало кто обращает внимание, заключается в том, что российская экономика не росла с 2014 года, когда начались война и западные санкции", – подчеркнул экономист.

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Среди наиболее эффективных ограничительных мер против РФ экономист назвал санкции в нефтяной сфере и установку ценового потолка на российскую нефть. В то же время, он отметил, что нужно усилить имплементацию этого ограничительного мероприятия. Кроме того, эксперт считает, что США могли бы быть более активными в усилении технологических санкций против России и остановке "серого экспорта", который идет в РФ через Казахстан, Кыргызстан, Армению и другие страны.

"Мы видим, как Россия теперь вынуждена импортировать артиллерийские снаряды низкого качества из Северной Кореи. Поэтому я думаю, что эти санкции были достаточно жесткими", – отметил эксперт.

В то же время Аслунд добавил, что "российская экономика не упадет из-за санкций". И причина этого – "часть мира не вводит санкции против России".

По оценкам экономиста доля расходов на безопасность и военные нужды в бюджете РФ с учетом всех засекреченных расходов теперь составляет до 10% ВВП страны. Это еще не означает полного перехода экономики на военные рельсы, поэтому Москва, как утверждает Аслунд, будет способна сохранять такой уровень "до тех пор, пока не наступят социальные беспорядки из-за падения уровня жизни".