Россия не готова изменить позицию относительно вступления Украины в НАТО, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал информацию западных СМИ о том, что РФ якобы готова обсудить завершение войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Сообщения СМИ, что Россия готова отказаться от нейтрального статуса Украины и изменить позицию вступления Киева в НАТО, не соответствуют действительности", - цитирует издание Пескова.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что якобы Путин через посредника направил сигнал США, готовый обсудить завершение войны в Украине.

По данным издания, Путин, вероятно, готов рассмотреть вопрос о прекращении настаивания на нейтральном статусе Украины и даже в конечном итоге отказаться от противодействия возможному членству в НАТО, угроза которого была главным российским оправданием.

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