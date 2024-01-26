НАПК выявило у начальника управления полиции Киева необоснованные активы на сумму почти 3,9 млн грн
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
По информации СМИ, речь идет об Александре Дыбове.
Отмечается, что в 2022 году его жена, получив право пользоваться и распоряжаться автомобилем Dodge Durango стоимостью 697 тысяч гривен, продала его своей свекрови. Однако фактически продолжала им пользоваться.
Также в 2023 году жена служащего на основании доверенности от свекрови приобрела земельный участок площадью 0,12 га в Киевской области стоимостью более 3 млн грн.
НАПК установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.
В пресс-службе НАПК отметили, что в 2018 году мать чиновника также приобрела в собственность две квартиры в Киеве, хотя она проживает в другом месте.
"В соответствии с п. 5-7 ч. 1 ст. 12 Закона НАПК направило материалы относительно служащего в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов общей стоимостью 3 878 590 грн необоснованными и взыскания их в доход государства", - добавили в НАПК.