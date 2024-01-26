Экс-лидер партии "Русский блок" Свистунов помогал ФСБ вербовать корректировщика ударов по Яворивскому полигону, - СБУ

Бывшему лидеру запрещенной партии "Русский блок" Александру Свистунову доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По данным контрразведки СБУ, злоумышленник помог ФСБ найти и завербовать агента, который в дальнейшем скорректировал воздушную атаку рашистов по Яворивскому полигону в марте 2022 года. В июне 2022 года Служба безопасности задержала этого корректировщика во Львове. Им оказался местный житель, бывший сотрудник советского кдб, с которым экс-глава "Русского блока" познакомился еще во время проживания в областном центре", - говорится в сообщении.

На данный момент задержанный находится под стражей, а его приятель из Крыма продолжает подрывную деятельность против Украины.

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"Вражеский пособник долгое время проживал во Львове и по заданию российских спецслужб занимался созданием ячеек прокремлевской политсилы. В 2013 году переехал на территорию Автономной Республики, где остался после захвата украинского полуострова и начал содействовать захватчикам в войне против нашего государства. Находясь там, злоумышленник публично восхваляет режим путина и военные преступления захватчиков против гражданского населения Украины.

Фигурант регулярно публикует в своем телеграм-канале прокремлевские сообщения, в которых оправдывает вооруженную агрессию России и захват части Украины. Кроме того, фигурант является частым гостем в эфирах оккупационного "информагентства" News Front, которое рашисты создали в Крыму для распространения вражеской пропаганды", - отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Партию "Русский блок" возглавлял Александр Свистунов.

Александр Свистунов

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