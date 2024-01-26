Украина просит Красный Крест выяснить, сообщала ли Россия о перевозках пленных в Ил-76

О перевозке военнопленных самолетом Ил-76 Россия должна была сообщить Международному комитету Красного Креста. Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец официально обратился в МККК с запросом о том, сделала ли она это.

Об этом Лубинец сказал в эфире "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник выразил сомнение, что российская сторона передала такое предупреждение.

"Момент юридический, что когда производится транспортировка, перемещение военнопленных, изменение их места удержания, они обязаны информировать Международный комитет Красного Креста. Я потому и обратился официально, хочу получить официальный ответ от МККК, что Российская Федерация сообщала о том, что они будут перевозить тем или иным способом украинских военнопленных в этот день. Я на 99 процентов убежден, что никого они не информировали, потому что они никогда этого не делают, как и нарушают другие нормы Женевской конвенции", - говорит Лубинец.

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Омбудсмен также отметил, что украинская сторона до сих пор так и не получила официальные списки пленных, которые, как утверждает российская сторона, якобы погибли на борту самолета. А в том перечне, который опубликовала главная редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян, есть много неточностей.

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"Ни один официальный орган страны-террориста не обнародовал никакой информации, не предоставил ни одной фамилии. И эти списки специально, на мой взгляд, были вброшены через информационные каналы пропагандистов Российской Федерации. Поэтому юридически у нас никаких списков нет. Что касается анализа всех материалов, распространяемых Российской Федерацией, мы установили, что там очень много несовпадений и неточностей", - добавил он.

Падение Ил-76

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились, главным образом, украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.