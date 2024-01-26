ООН предупреждает о сокращении международной помощи Украине

Гуманитарная ситуация в Украине остается "очень серьезной", однако международная помощь, скорее всего, будет сокращаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Zeit предупредил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его словам, украинское общество показало себя очень сильным и сплоченным после нападения России, но после двух лет боевых действий "напряжение ощутимо".

"Эти разломы становятся заметными, и, конечно, существует риск того, что они станут больше по мере уменьшения международной поддержки во всех ее формах", - сказал Гранди.

Он добавил, что в 2022-2023 годах работа УВКБ ООН и других агентств по оказанию помощи была хорошо профинансирована, однако в этом году возникла угроза сокращения финансирования из-за того, что война РФ против Украины утратила международное внимание, в то время как война в секторе Газа доминирует в заголовках новостей. А у трех основных доноров – Германии, США и ЕС – объем помощи для Украины пока не определен.

"Приоритет – это дома, ремонт – все, что дает людям убежище", – сказал Гранди о работе УВКБ ООН в Украине.

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Особенно часто приходится вставлять новые окна.

С момента начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года УВКБ ООН вместе с другими гуманитарными организациями и украинскими агентствами отремонтировало 27,5 тыс. домов. Это важно, в том числе, и для того, чтобы беженцы возвращались домой.

По оценкам ООН, в Украине есть 3,7 млн внутренне перемещенных лиц и еще 6,3 млн беженцев - в других странах.

"Десять миллионов человек не живут в своих домах", – сказал верховный комиссар.