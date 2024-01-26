Евросоюз должен принять решение о выделении помощи Украине на следующей неделе, - президент Латвии Ринкевичс
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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс надеется, что Европейский Союз примет решение о выделении Украине около 50 миллиардов евро на следующей неделе на саммите 1 февраля.
Об этом президент Латвии заявил изданию Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Ринкевичса, договоренность будет предусматривать либо договоренность всех 27 стран-членов ЕС, либо "другой механизм".
"Но ясно одно – Украине нужны эти деньги, Украина должна их получить, а Европейский Союз должен их предоставить", – подчеркнул Ринкевичс.
Президент Латвии надеется, что решение о предоставлении финансовой помощи Украине будет принято путем консенсуса между всеми странами ЕС.
Ринкевичс добавил, что другие предложения предусматривают механизм пересмотра, согласно которому средства будут выплачиваться траншами – вариант, "о котором можно вести переговоры".