Евросоюз должен принять решение о выделении помощи Украине на следующей неделе, - президент Латвии Ринкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс надеется, что Европейский Союз примет решение о выделении Украине около 50 миллиардов евро на следующей неделе на саммите 1 февраля.

Об этом президент Латвии заявил изданию Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ринкевичса, договоренность будет предусматривать либо договоренность всех 27 стран-членов ЕС, либо "другой механизм".

"Но ясно одно – Украине нужны эти деньги, Украина должна их получить, а Европейский Союз должен их предоставить", – подчеркнул Ринкевичс.

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Президент Латвии надеется, что решение о предоставлении финансовой помощи Украине будет принято путем консенсуса между всеми странами ЕС.

Ринкевичс добавил, что другие предложения предусматривают механизм пересмотра, согласно которому средства будут выплачиваться траншами – вариант, "о котором можно вести переговоры".

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