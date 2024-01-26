Залог в 500 млн грн за Романа Гринкевича не будут вносить, - адвокат

Залог в 500 млн грн за Романа Гринкевича, фигурирующего в деле о поставках некачественной одежды для Вооруженных Сил Украины, не будут вносить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил его адвокат Андрей Гуджал.

"Таких денег нет, и безосновательно их вносить", – сказал защитник.

Адвокат также рассказал, что сегодня сторона защиты берет доказательства у турецкой фирмы - производителя военной одежды, которые должны доказать невиновность Романа Гринкевича.

Известно, что апелляцию относительно меры пресечения Роману Гринкевичу перенесли. Следующее заседание должно состояться в середине февраля.

Также смотрите: Роману Гринкевичу избирают меру пресечения. ВИДЕО

Дело Гринкевичей

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один нерасторгнутый контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

В Одессе 22 января 2023 в 6:50 утра при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали сына Гринкевича Романа.

Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".

Также читайте: Директор ГБР Сухачев о деле Гринкевичей: Минобороны признало себя потерпевшей стороной