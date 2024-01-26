Новости

Писториус: "На данный момент не вижу никакой опасности нападения РФ на территорию НАТО"

1 49940
Писториус: "На данный момент не вижу никакой опасности нападения РФ на территорию НАТО"
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы нападения со стороны России на территорию или партнера НАТО.

Об этом Писториус сказал в интервью Bild, информирует Цензор.НЕТ.

"На данный момент я не вижу никакой опасности нападения России на территорию НАТО или партнера НАТО. Но это только стоп-кадр. Никто не знает, как и сохранится ли он", - подчеркнул министр обороны Германии.

По его словам, сейчас РФ сосредоточена на агрессии против Украины и испытывает там "большие проблемы", несмотря на все попытки пополнять свою армию.

Также читайте: Писториус призвал возобновить обязательный военный призыв в Германии

В то же время, Писториус предостерегает от нежелания стран видеть опасность со стороны России. Он отметил, что нужен "принцип сдерживания, как мы его знаем со времен холодной войны".

"И это (холодная война – ред.) было гораздо более предсказуемо, чем ситуация, которую мы имеем сегодня", - добавил глава Минобороны Германии.

Читайте также: Европе следует перевооружиться на фоне новых угроз, - Писториус

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Влад 80947f19
    як гарно що кацапські потвори не встигли розірвати свою жертву і дали вам змогу відчувати спокій,поки льється українська кров
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Подякуйте за це Україні.
  • частный сектор
    готуйтесь до шашликів будуйте дороги ! спросіть в боневтіка
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости