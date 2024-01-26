Писториус: "На данный момент не вижу никакой опасности нападения РФ на территорию НАТО"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы нападения со стороны России на территорию или партнера НАТО.

Об этом Писториус сказал в интервью Bild, информирует Цензор.НЕТ.

"На данный момент я не вижу никакой опасности нападения России на территорию НАТО или партнера НАТО. Но это только стоп-кадр. Никто не знает, как и сохранится ли он", - подчеркнул министр обороны Германии.

По его словам, сейчас РФ сосредоточена на агрессии против Украины и испытывает там "большие проблемы", несмотря на все попытки пополнять свою армию.

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В то же время, Писториус предостерегает от нежелания стран видеть опасность со стороны России. Он отметил, что нужен "принцип сдерживания, как мы его знаем со времен холодной войны".

"И это (холодная война – ред.) было гораздо более предсказуемо, чем ситуация, которую мы имеем сегодня", - добавил глава Минобороны Германии.

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