С начала вторжения в Украине ликвидированы, по меньшей мере, 3 тыс. российских офицеров, - СМИ

С 24 февраля 2022 года в Украине было ликвидировано 3 079 российских офицеров. 800 из них имели звание от майора и выше.

Об этом говорится в совместном расследовании российской службы ВВС и "Медиазона", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали данные из открытых источников и установили имена 43 014 российских военнослужащих, ликвидированных в Украине. В публикации говорится, что реальные потери РФ намного больше. Расследователи посчитали лишь потери РФ, которые смогли подтвердить по сообщениям чиновников и СМИ, публикациям родственников ликвидированных в соцсетях и информации по кладбищам. В нем также не учтены боевики Луганской и Донецкой областей.

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"Мы предполагаем, что в нашем списке может быть, по меньшей мере, вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 российских населенных пунктах.

Следовательно, по наиболее осторожной оценке, к концу сентября Россия могла потерять 86 тысяч человек погибшими", - говорится в материале.

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Среди ликвидированных в Украине российских офицеров – 2 278 военных в звании от лейтенанта до капитана.

"Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Простыми словами, подразделения начинают действовать по-разному, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружеский огонь", - отмечают журналисты.