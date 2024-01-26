Приговор террористу Гиркину - часть репрессий против критиков Кремля и войны в Украине, - британская разведка

В России происходит изменение ситуации после мятежа предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кремль тотально преследует всех критиков режима.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что 25 января российский суд приговорил бывшего военного блоггера и бывшего офицера ФСБ Игоря Гиркина к четырем годам лишения свободы за "публичное разжигание экстремистской деятельности" из-за его критики ведения войны против Украины.

В британской разведке напомнили, что Гиркин активно участвовал в военных действиях на Донбассе в 2014 году и некоторое время был "министром обороны" так называемой "ДНР". В 2022 году он высказался в блоге в поддержку вторжения в Украину, но позже выступил с резкой критикой российского руководства и его руководства "специальной военной операцией", говорится в сообщении.

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Гиркин был арестован в июле 2023 года в связи с восстанием Евгения Пригожина, и в ноябре, после ареста, объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах, которые состоятся в России в 2024 году.

"Довольно вероятно, что после восстания Кремль стал более чувствительным к критике ведения "специальной военной операции" со стороны националистов, являющихся сторонниками жесткой линии, поскольку они являются одними из немногих убедительных альтернатив руководству Путина. Осуждение Гиркина является частью более широкого подавления критиков Кремля и войны в Украине, что отражает более авторитарный характер жизни в путинской России", - отмечается в сообщении.