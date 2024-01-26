Блокирования на границе с Украиной нет, в очередях находится около тысячи фур, - Госпогранслужба

Блокирование фур на территории соседних стран на границе с Украиной не зафиксировано, около тысячи фур ожидают в очередях.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В направлении Польши прекратилось блокирование пунктов пропуска "Рава-Руська-Гребенное", "Краковец-Корчевая", "Ягодин-Дорогуск", "Шегини-Медика". По информации польских пограничников, по состоянию на утро сегодня на этих четырех направлениях в сторону Украины очереди незначительные – всего около 900 фур", - рассказал Демченко.

По его словам, после разблокирования движение фур на границе с Польшей стало достаточно интенсивным, в соответствии с пропускными способностями пунктов пропуска.

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Всего за минувшие сутки по этим 4 направлениям границу пересекли почти 2 750 тысяч фур, отметил Демченко.

По состоянию на утро 26 января, незначительная очередь в сторону Украины из грузовых транспортных средств зафиксирована на территории Румынии в направлении пункта пропуска "Порубное" - около 80 фур, добавил спикер ГПСУ.

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