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Член наблюдательного совета компании, сорвавшей 2 контракта Минобороны, ведет бизнес с россиянами

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Член наблюдательного совета компании, сорвавшей 2 контракта Минобороны, ведет бизнес с россиянами
В наблюдательный совет словацкой компании "Sevotech", не выполнившей контракты с украинским Минобороны, входило лицо, ведущее бизнес с россиянами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Словацкая компания "Sevotech" не выполнила перед Минобороны контракт на поставку 17 бронежилетов и шлемов, а затем, в качестве посредника, не выполнила договор на поставку 100 тысяч минометных выстрелов.

При этом с 11.04.2022 по 08.12.2022 в наблюдательный совет компании входило лицо, ведущее бизнес с россиянами.

Членами наблюдательного совета побывали: Мартин Гаринг (с 11.04.2022 по 08.12.2022), Ян Кучера (с 11.04.2022 по 08.12.2022) и Катарина Гаринг (с 11.04.2022 по 02.12).

Они все зашли и вышли в один день из наблюдательного совета.

В таком же составе - Мартин Гаринг, Катарина Гаринг и Ян Кучера - числятся еще в одном предприятии. В этот раз - в Чехии. Речь идет о некоем "Nadační fond EDRCh".

Компанія EDRCh

Компания создана 28 марта 2022 года как благотворительная организация.

По сути, она является продолжением другого проекта Катарины Гаринг – European Defence Readiness Chamber, z.s. На своем сайте компания провозглашает своей целью продвижение Украины в НАТО и ЕС.

Среди задач EDRCh декларирует следующее: "Обеспечение самостоятельных поставок военной техники для Украины. Построение сети надежных и прозрачных компаний в странах НАТО, которые будут надежно выполнять свои обязательства перед украинскими партнерами в сфере военных поставок и обеспечивать стабильность военных поставок как для нужд Украины, да и для выполнения обязательств украинских компаний перед партнерами на третьих рынках".

У Гаринг есть фирма European Defence Readiness Chamber, z.s.

Катерина Гарінг

Катерина Гарінг

Но при этом Гаринг ведет бизнес с россиянами, окончила московский университет и регулярно проводит совместные мероприятия с "Союзом женщин России".

Там у нее есть постоянная партнерша – некая Галина Рокецкая. Жена бывшего губернатора Тюмени, со связями в бизнесе и криминальных кругах, а ее внучка работает в администрации Путина.

Союз женщин России

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Топ комментарии

  • Погрібний Олександр
    А який же член цю членкиню в ту раду запхав?
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    читаю, та адурєваю!
    які у вас питання до громадянки іншої держави? вона чим то завинила перед вами?
    у вас нема питань, до міністерства оборони, котре викинуло, величезну купу грошей?
    чи ви корисні ідіоти, які ведуться, на всраті вкиди, що б відвести увагу від чиновників?
  • Наталия Гончар
    ************** ,той самий Главбарига , котрий своїм Денисом Шараповим збільшує офшори МАРОДЕРНІ З БАНКООЇ
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