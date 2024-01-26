Член наблюдательного совета компании, сорвавшей 2 контракта Минобороны, ведет бизнес с россиянами

В наблюдательный совет словацкой компании "Sevotech", не выполнившей контракты с украинским Минобороны, входило лицо, ведущее бизнес с россиянами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Словацкая компания "Sevotech" не выполнила перед Минобороны контракт на поставку 17 бронежилетов и шлемов, а затем, в качестве посредника, не выполнила договор на поставку 100 тысяч минометных выстрелов.

При этом с 11.04.2022 по 08.12.2022 в наблюдательный совет компании входило лицо, ведущее бизнес с россиянами.

Членами наблюдательного совета побывали: Мартин Гаринг (с 11.04.2022 по 08.12.2022), Ян Кучера (с 11.04.2022 по 08.12.2022) и Катарина Гаринг (с 11.04.2022 по 02.12).

Они все зашли и вышли в один день из наблюдательного совета.

В таком же составе - Мартин Гаринг, Катарина Гаринг и Ян Кучера - числятся еще в одном предприятии. В этот раз - в Чехии. Речь идет о некоем "Nadační fond EDRCh".

Компания создана 28 марта 2022 года как благотворительная организация.

По сути, она является продолжением другого проекта Катарины Гаринг – European Defence Readiness Chamber, z.s. На своем сайте компания провозглашает своей целью продвижение Украины в НАТО и ЕС.

Среди задач EDRCh декларирует следующее: "Обеспечение самостоятельных поставок военной техники для Украины. Построение сети надежных и прозрачных компаний в странах НАТО, которые будут надежно выполнять свои обязательства перед украинскими партнерами в сфере военных поставок и обеспечивать стабильность военных поставок как для нужд Украины, да и для выполнения обязательств украинских компаний перед партнерами на третьих рынках".

У Гаринг есть фирма European Defence Readiness Chamber, z.s.

Но при этом Гаринг ведет бизнес с россиянами, окончила московский университет и регулярно проводит совместные мероприятия с "Союзом женщин России".

Там у нее есть постоянная партнерша – некая Галина Рокецкая. Жена бывшего губернатора Тюмени, со связями в бизнесе и криминальных кругах, а ее внучка работает в администрации Путина.