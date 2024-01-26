Актер "Квартала" Пикалов выступал на концертах, хотя является военнослужащим Нацгвардии. ДОКУМЕНТ

Александр Пикалов с 28 февраля 2022 года проходил военную службу в Нацгвардии, одновременно параллельно принимал участие в концертах студии "Квартал-95".

Как передал Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе нардепу Владимиру Арьеву от ГУ Нацгвардии.

Так, согласно документу, Пикалов был призван на военную службу по призыву во время мобилизации в Нацгвардию 28 февраля 2022 года. С этого дня и до 17 января 2024 года он проходил военную службу в части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

Ответ Нацгвардии по Пикалову на запрос Арьева

Ответ Нацгвардии о прохождении службы Пикаловым

"По состоянию на 24.01.2024 Пикалов А.В. проходит военную службу в Имиджево-издательском центре Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.

Там отметили, что Пикалов также получал денежное довольствие за период прохождения службы.

Актер "Квартал-95" Евгений Кошевой службу в Нацгвардии не проходит и не проходил раньше, добавили в ответе.

В то же время, известно, что за время своей службы Пикалов принимал участие в концертах студии.











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