В день падения Ил-76 должен был состояться один из самых больших обменов за время полномасштабной войны, - ГУР
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы не будем называть точную цифру (военнопленных, которых должны были обменять. - Ред.). И до обмена, пока он не состоится, такие вещи не практикуются. Но это должен был быть один из самых больших обменов за всю историю полномасштабной войны. И вообще, можно сказать, что он должен быть юбилейный - 50-й, но, к сожалению, не состоялся", - сказал Юсов.
Что касается списков украинских военнопленных, опубликованных российскими пропагандистами, он отметил, что информация изучается. Также идет коммуникация с семьями пленных.
"То есть списки, которые появляются из источников российской пропаганды, появляются для того, чтобы протестовать и вызвать реакцию. Комментировать их (списки. – Ред.) мы не будем", – добавил представитель ГУР.
Юсов отметил, что если РФ официально захочет обнародовать списки, то это должно сделать через структуры, которые касаются прямой работы с военнопленными - Министерство обороны, спецслужбы, гуманитарный штаб и т.д.
"Конечно, тогда будут официальные комментарии. Сейчас это намеренная информационно-психологическая работа врага", - подчеркнул представитель украинской разведки.
Падение Ил-76
24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.
Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились, главным образом, украинские военнопленные, все погибли.
ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.
СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.
Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.