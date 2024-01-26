Союзники по НАТО и Европейский Союз должны активизироваться и увеличить помощь Украине, - Столтенберг

Перед второй годовщиной полномасштабного вторжения России европейским союзникам и странам-членам НАТО необходимо активизироваться и увеличить финансирование для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он поблагодарил Черногорию за поддержку Украины, в том числе - за комплексный пакет помощи НАТО.

"Война России против Украины приближается к двум годам. Союзники по НАТО и Европейский Союз должны активизироваться и предоставить еще большее финансирование Украине в это критическое время. Так как если президент Путин победит в Украине, есть реальный риск, что он снова применит силу", - отметил Столтенберг.

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