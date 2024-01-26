Россияне соврали об "уничтожении" ЗРК SAMP/T. Франция опровергла

Министерство обороны Франции заявило об очередной дезинформационной атаке России. РосСМИ соврали о якобы первом "уничтожении" ЗРК SAMP/T в Украине.

Об этом говорится в публикации Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Российские пропагандисты из Sputnik сообщили об уничтожении франко-итальянской системы "земля-воздух" SAMP/T, доставленной в Украину.

Франция не подтвердила эту информацию.

Также читайте: Минобороны Франции опровергло заявление РФ о гибели в Харькове "французских наемников"

"Компетентные государственные службы обнаружили и следят за скоординированным маневром России, в том числе, пророссийскими информационными сетями и государственными СМИ, такими как Sputnik News, RT и RIA Novosti, с целью передачи и распространения этих фейковых новостей", - говорится в публикации Le Monde.

Что такое SAMP-T?

Комплекс представляет собой противоракетную систему, предназначение которой - защита поля боя и важных объектов от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также тактических баллистических ракет.

Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T

Также смотрите: Украинские защитники уничтожили российские ЗРК и РЛС ударом HIMARS. ВИДЕО

Он был разработан европейским консорциумом Eurosam. SAMP-T может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 км на высоте до 25 км. Он способен сбивать баллистические ракеты на расстоянии до 25 километров.