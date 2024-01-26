Сын Жванецкого Рывкин призывал поддерживать Украину: "Российские солдаты должны быть истреблены"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После начала полномасштабного вторжения РФ Рывкин покинул Россию и отправился в США вместе с семьей.
В одному из постов он призвал "фокусироваться на спасении Украины, а не России".
"Война, фронт, помощь из Запада иссякает - какой тут, к черту, Борис Надеждин? Какая борьба за демократию в стране, где слово "авторка" - экстремизм? Уверен, честные и самоотверженные люди тоже сражались за демократию в Германии 1940-х, но насколько успешной была их борьба? И кто в итоге победил в том аду?
Дайте денег на FPV дроны, дайте шанс свободе, демократии и человеческой жизни.", - отметил Рывкин.
Также российские пропагандисты цитировали пост Ривкина, где он призвал истреблять российских солдат.
"Российские солдаты должны быть истреблены - от убийства на войне до суицида дома от жесткого ПТСР. От молодого парня, у которого в деревне не было перспектив кроме армии, до взрослого мужчины, который захотел тряхнуть стариной - только последовательно уничтожив каждого человека, у которого есть нашивка вооруженных сил РФ, можно будет говорить о том, что война закончена", - отмечал Рывкин в 2022 году.