Сын Жванецкого Рывкин призывал поддерживать Украину: "Российские солдаты должны быть истреблены"

Сын сатирика Михаила Жванецкого Андрей Рывкин, американский и российский публицист, выступил против российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После начала полномасштабного вторжения РФ Рывкин покинул Россию и отправился в США вместе с семьей.

Андрей Ривкин

В одному из постов он призвал "фокусироваться на спасении Украины, а не России".

"Война, фронт, помощь из Запада иссякает - какой тут, к черту, Борис Надеждин? Какая борьба за демократию в стране, где слово "авторка" - экстремизм? Уверен, честные и самоотверженные люди тоже сражались за демократию в Германии 1940-х, но насколько успешной была их борьба? И кто в итоге победил в том аду?

Дайте денег на FPV дроны, дайте шанс свободе, демократии и человеческой жизни.", - отметил Рывкин.

Также российские пропагандисты цитировали пост Ривкина, где он призвал истреблять российских солдат.

"Российские солдаты должны быть истреблены - от убийства на войне до суицида дома от жесткого ПТСР. От молодого парня, у которого в деревне не было перспектив кроме армии, до взрослого мужчины, который захотел тряхнуть стариной - только последовательно уничтожив каждого человека, у которого есть нашивка вооруженных сил РФ, можно будет говорить о том, что война закончена", - отмечал Рывкин в 2022 году.

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