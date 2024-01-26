Российская армия имеет на вооружении около сотни самолетов Ил-76, - Игнат

Россия имеет на вооружении около сотни самолетов Ил-76, ими перевозят разные грузы военного характера.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас тоже есть такие самолеты на вооружении. Военно-транспортная авиация, базировавшаяся в Мелитополе. Это самолеты мощные, тяжелые, по всему миру летают. Они перевозят грузы и военного характера, и другие. Россия имеет около сотни таких самолетов", - отметил Игнат.

По его словам, всем известно, что для россиян "жизнь пилотов и один или два самолета не являются серьезной потерей в их бесчеловечном кровавом режиме".

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"Вы видели историю из ПИК "Вагнера". Сколько "вагнеровцы" положили летательных аппаратов. Там вообще удивляешься, что Россия не будет соответственно оплакивать или сожалеть о потерянном", - добавил спикер Воздушных сил.

Что произошло с российским самолетом Ил-76

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

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