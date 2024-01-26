Российская армия имеет на вооружении около сотни самолетов Ил-76, - Игнат
Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас тоже есть такие самолеты на вооружении. Военно-транспортная авиация, базировавшаяся в Мелитополе. Это самолеты мощные, тяжелые, по всему миру летают. Они перевозят грузы и военного характера, и другие. Россия имеет около сотни таких самолетов", - отметил Игнат.
По его словам, всем известно, что для россиян "жизнь пилотов и один или два самолета не являются серьезной потерей в их бесчеловечном кровавом режиме".
"Вы видели историю из ПИК "Вагнера". Сколько "вагнеровцы" положили летательных аппаратов. Там вообще удивляешься, что Россия не будет соответственно оплакивать или сожалеть о потерянном", - добавил спикер Воздушных сил.
Что произошло с российским самолетом Ил-76
24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.
Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.
ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.
СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.
Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.