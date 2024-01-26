Украина планирует перенести часть производства своих БПЛА в Литву, - глава МИД Ландсбергис
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Глава МИД Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украина планирует частично перенести производство дронов на территорию Литвы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на JP.lt.
"Можно говорить и о совместном производстве (беспилотников). Похоже, украинцы заинтересованы в возможном переносе части производства в Литву", - отметил он.
По словам Ландсбергиса, способ ведения войны меняется, поэтому стоит учиться у Украины, почти два года противостоящей российской агрессии.