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Украина планирует перенести часть производства своих БПЛА в Литву, - глава МИД Ландсбергис

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Украина планирует перенести часть производства своих БПЛА в Литву, - глава МИД Ландсбергис
Глава МИД Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украина планирует частично перенести производство дронов на территорию Литвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на JP.lt.

"Можно говорить и о совместном производстве (беспилотников). Похоже, украинцы заинтересованы в возможном переносе части производства в Литву", - отметил он.

По словам Ландсбергиса, способ ведения войны меняется, поэтому стоит учиться у Украины, почти два года противостоящей российской агрессии.

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Топ комментарии

  • евгений коноваленко 972d00ac
    тю
    а я кухні вже се повикидав-думав 1 мл дронів зклеїти
  • Fjall_Raven
    всі, хто вже почав виробництво на власних кухнях, будуть без відриву від виробництва терміново переселені в литву!
  • gemixx11 07198661
    московити свої дрони ліплять де тільки можна і по гаражам і по сараям ....а наші *****"ть та пи"здять ---- наголос поставте правильно
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