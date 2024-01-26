Нападавшие на квартиру Николова не задержаны. Полиция отпустила их без уведомления о подозрении, - Шабунин

Правоохранители не задерживали мужчин, ломившихся в квартиру журналиста Юрия Николова. Им даже не сообщили о подозрении.

Об этом в Facebook заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция не задержала нападавших на квартиру Юрия Николова. Полиция с ними сфоткалась и отпустила, без задержания и вручения подозрения. Обнародованные тогда полицией красивые фоточки - часть пиарного развода", - подчеркнул он.

По словам Шабунина, полиция не задержала нападающих, поскольку после задержания нужно было бы вручить подозрение.

"После которого – публичный суд с избранием меры пресечения. И на этом суде нападавшим точно поставили бы вопрос о заказчике. А что-то подсказывает мне, что заказчики нападения и настоящий руководитель правоохранителей (Татаров) сидят если не в одном, то в соседних кабинетах.

Опровергнуть мои подозрения очень просто: вручить подозрения нападавшим и, главное, заказчикам (а потом передать дело в суд). Жду с нетерпением", - добавил он.

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Нападение на квартиру журналиста Юрия Николова

Ранее журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его квартиру ломились неизвестные мужчины, пытавшиеся его запугать. В одном из анонимных Telegram-каналов "Карточный офис" (связывающий с Офисом Президента) был опубликован пост с видео и фото с места происшествия.

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что это является препятствием журналистской деятельности.

В полиции Киева сообщили, что проводят проверку по факту угроз журналисту Николову.

В то же время 21 января полиция сообщила, что установила пятерых участников противоправных действий.

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