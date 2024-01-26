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Фирмы-посредники украли из контракта Минобороны на оружие минимум 4 миллиона евро

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Фирмы-посредники украли из контракта Минобороны на оружие минимум 4 миллиона евро
В результате подписания контракта с "Львовским арсеналом" на поставку 100 тысяч минометных выстрелов между фирмами-посредниками исчезло не менее 4 миллионов евро.

Об этом говорится в расследовании Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна"

Коллеги из Hromadske передали автору платежки, свидетельствующие, что "Львовский арсенал" заплатил первому посреднику, компании "Sevotech", более 12 миллионов евро, а дальше на хорватскую "WDG Promet" пошло только 8 миллионов. То есть 4 миллиона евро исчезли еще на первой стадии сделки, в результате которой Украина так и не получила оружие.

платіжка "Львівський арсенал"


платіжки "Львівського арсеналу"

платіжки "Львівського арсеналу"

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платіжки "Львівського арсеналу"

При этом, как установила автор, министерство обороны согласилось купить 82-й калибр по цене, существенно превышавшей тогдашние цены. Этот выстрел законтрактован по 10 200 грн. Для сравнения: в июне 2022 года "Украинская бронетехника" поставляла такой калибр за 3700 грн, а в августе "Укрспецэкспорт" за 6100 грн.

Цена "Львовского арсенала" не только выше предыдущих цен, но и на 2 100 грн дороже, чем цены на аналогичную продукцию, которую предложила в декабре компания "Прогресс". Даже в 2023 году при постоянном росте цены на боеприпасы 82-мм минометный выстрел не стоил, как в скандальном договоре.

Додаток до контракту на міни

Если взять разницу с ценой "Прогресса" и умножить количество боеприпасов по контракту, то получается 126 миллионов гривен маржи.

Если сравнить цену на 120-мм минометный выстрел с ценой от "Укрспецэкспорта" на август 2022 года, то она была 17,3 тысяч гривен за единицу, тогда как у "Арсенала" стало 19,2 тысяч гривен.

Один из посредников в соглашении представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев в разговоре с Hromadske заявил, что представители Минобороны хотели получить откаты из контракта с "Львовским арсеналом". Сам подписант контракта Лиев это отрицает.

"С этим человеком я не знаком. Никогда не слышал его фамилии (до расследования журналистов). С "Арсеналом" устных переговоров не проводил, была исключительно переписка", – заявил Лиев Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    це вже четверте вкидання, за сьогодні!
    винні хто завгодно, тільки не чиновники!
    прокладки, посередники, будь хто!
    ні слова, про того, хто від україни, підписував ці контракти, підписував платіжне доручення.
    і раптом, пройшло два роки, з'ясовується, що ніхто нічого не поставив.
    хто винен? правильно, якась словацька тьотка.
  • Погрібний Олександр
    Виникає просте запитання:
    "Чи потрібне таке МО взагалі?"
    І коли замість Червінського обиратимуть запобіжний захід, наприклад, рєзнікову?
  • Kan Kan 21c2f560
    Чиновники в нас святі, бо їх призначав Найсвятейший!
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