Фирмы-посредники украли из контракта Минобороны на оружие минимум 4 миллиона евро

В результате подписания контракта с "Львовским арсеналом" на поставку 100 тысяч минометных выстрелов между фирмами-посредниками исчезло не менее 4 миллионов евро.

Об этом говорится в расследовании Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна"

Коллеги из Hromadske передали автору платежки, свидетельствующие, что "Львовский арсенал" заплатил первому посреднику, компании "Sevotech", более 12 миллионов евро, а дальше на хорватскую "WDG Promet" пошло только 8 миллионов. То есть 4 миллиона евро исчезли еще на первой стадии сделки, в результате которой Украина так и не получила оружие.





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При этом, как установила автор, министерство обороны согласилось купить 82-й калибр по цене, существенно превышавшей тогдашние цены. Этот выстрел законтрактован по 10 200 грн. Для сравнения: в июне 2022 года "Украинская бронетехника" поставляла такой калибр за 3700 грн, а в августе "Укрспецэкспорт" за 6100 грн.

Цена "Львовского арсенала" не только выше предыдущих цен, но и на 2 100 грн дороже, чем цены на аналогичную продукцию, которую предложила в декабре компания "Прогресс". Даже в 2023 году при постоянном росте цены на боеприпасы 82-мм минометный выстрел не стоил, как в скандальном договоре.

Если взять разницу с ценой "Прогресса" и умножить количество боеприпасов по контракту, то получается 126 миллионов гривен маржи.

Если сравнить цену на 120-мм минометный выстрел с ценой от "Укрспецэкспорта" на август 2022 года, то она была 17,3 тысяч гривен за единицу, тогда как у "Арсенала" стало 19,2 тысяч гривен.

Один из посредников в соглашении представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев в разговоре с Hromadske заявил, что представители Минобороны хотели получить откаты из контракта с "Львовским арсеналом". Сам подписант контракта Лиев это отрицает.

"С этим человеком я не знаком. Никогда не слышал его фамилии (до расследования журналистов). С "Арсеналом" устных переговоров не проводил, была исключительно переписка", – заявил Лиев Цензор.НЕТ.