Силы обороны уничтожили 2 наблюдательных пункта оккупантов, 2 пушки и танк на левом берегу Днепра.
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За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили два вражеских наблюдательных пункта, пушки и танк российских оккупантов на левом берегу Днепра на Херсонщине.
Об этом в телеграме сообщает пресс-служба Сил обороны юга, передает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки у врага на левом берегу Днепра стало меньше:
- 2 пушки;
- 1 танк;
- 1 миномет;
- 5 единиц автомобильной техники;
- ликвидировано 2 оккупанта.
Также уничтожены 2 наблюдательных пункта россиян. Продолжается доразведка.