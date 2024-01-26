Силы обороны уничтожили 2 наблюдательных пункта оккупантов, 2 пушки и танк на левом берегу Днепра.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили два вражеских наблюдательных пункта, пушки и танк российских оккупантов на левом берегу Днепра на Херсонщине.

Об этом в телеграме сообщает пресс-служба Сил обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки у врага на левом берегу Днепра стало меньше:

2 пушки;

1 танк;

1 миномет;

5 единиц автомобильной техники;

ликвидировано 2 оккупанта.

Также уничтожены 2 наблюдательных пункта россиян. Продолжается доразведка.

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