Зеленский провел заседание Ставки: Наращивание производства дронов и снарядов, ситуация на фронте
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Провел Ставку. Авдеевка, Купянск, юг – все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других", - говорится в сообщении.
Также на Ставке сосредоточились и на снарядах, сказал президент.
"Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТД, постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения".
Заслушал доклад по защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора. Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических объектов с воздуха", - добавил глава государства.