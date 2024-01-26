Зеленский провел заседание Ставки: Наращивание производства дронов и снарядов, ситуация на фронте

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Провел Ставку. Авдеевка, Купянск, юг – все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других", - говорится в сообщении.

Также на Ставке сосредоточились и на снарядах, сказал президент.

"Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТД, постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения".

Заслушал доклад по защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора. Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических объектов с воздуха", - добавил глава государства.

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