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Падение Ил-76: По какой бы причине оно ни произошло, в итоге от самолета ничего бы не осталось, - Воздушные силы

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Падение Ил-76: По какой бы причине оно ни произошло, в итоге от самолета ничего бы не осталось, - Воздушные силы
Независимо от причин авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ил-76, в конце концов от воздушного судна ничего бы не осталось.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил слова командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николая Олещука о том, что главной задачей России вокруг истории с авиакатастрофой Ил-76, является попытка добиться уменьшения помощи Украине от международного сообщества.

"Чтобы там не произошло. Самолет когда падает, любое падение самолета приводит вот к такому разрушению. Летит огромная груда металла, элементы самолета и происходит взрыв. От самолета фактически после такого падения ничего не остается, что бы не привело к этому падению", - пояснил представитель Воздушных сил.

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Что случилось с российским самолетом Ил-76 возле Белгорода

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используют для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть одним из самых крупных за все всемя с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

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Топ комментарии

  • Эдуард Рыбченко
    при падении самолета с телами 65 человек как утверждает РФ там остались бы обуглившиеся кости для того чтобы кости наши кремировались в пепел нужно часов 2-3 и температура 800-1200 градусов что при таком раскладе невозможно более того разлет фрагментов самолета и тел достигает порой до 3-6 км в диаметре где то да упало простите просто труп тело целое с травмами характерными для падения и с высоты причем при авиапроисшествиях-- каждый эшелон км высоты дает свои характерные травмы и повреждения туловища.. а на видео которое попало с места крушения даже фрагментов тел не обнаружено кроме экипажа прямо в креслах высота была небольшой до 4 км самолет упал за полторы 2 минуты.. и радиус разлета был практически в пределах 800 метров на одном голом поле самолет не падал на жилой квартал лес ли парковую зону или водные объекты так что версия и утверждения россиян про сбитие борта с пленными теряет правдивость даже для россиян.. вся ель а скорее момент истины был в одном сорвать массовый за все время войны обмен пленными..... возможно 65 пленных которых россияне выдали в список по факту оказались покойниками их убили в лагере они умерли от ранений и голода тому и сделали такой финт и еще сорвать жалкая попытка помощь Украине со стороны стран мира материальной и оружием и продукцией двойного назначения..
  • Stanislav Bryzhyk
    "Що б там не сталося. Літак коли падає, будь-яке падіння літака призводить от до такої руйнації. Летить величезна груда металу, елементи літака і стається вибух. Від літака фактично після такого падіння нічого не залишається, щоб не призвело до цього падіння"
    Я так розумію, спічрайтер пісюніста тепер і ігнату тексти став писати? Чи він видає тексти такі, щоб бути на одній хвилі з кагал-95?
  • Погрібний Олександр
    Виглядає як спроба в чомусь виправдатись. Було чітко сказано, що військово-транспортні літаки ЗФ законна ціль для ЗСУ! На цьому Ігнатові (чи хто його штовхає на безглузді заяви) слід стулити пельку!
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