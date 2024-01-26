Падение Ил-76: По какой бы причине оно ни произошло, в итоге от самолета ничего бы не осталось, - Воздушные силы

Независимо от причин авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ил-76, в конце концов от воздушного судна ничего бы не осталось.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил слова командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николая Олещука о том, что главной задачей России вокруг истории с авиакатастрофой Ил-76, является попытка добиться уменьшения помощи Украине от международного сообщества.

"Чтобы там не произошло. Самолет когда падает, любое падение самолета приводит вот к такому разрушению. Летит огромная груда металла, элементы самолета и происходит взрыв. От самолета фактически после такого падения ничего не остается, что бы не привело к этому падению", - пояснил представитель Воздушных сил.

Читайте также: Российская армия имеет на вооружении около сотни самолетов Ил-76, - Игнат

Что случилось с российским самолетом Ил-76 возле Белгорода

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используют для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть одним из самых крупных за все всемя с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Читайте также: Сын Жванецкого Рывкин призывал поддерживать Украину: "Российские солдаты должны быть истреблены"