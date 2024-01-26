В Харькове переименовали Пушкинскую и еще 64 топонима: Новые названия улиц. СПИСОК

В Харькове на заседании горсовета приняли решение о переименовании 65 улиц, переулков, въездов и проездов. В частности, улицу Пушкинскую – в Григория Сковороды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В городе переименовали 65 улиц, переулков, въездов и проездов. Улицу Пушкинскую переименовали в улицу Григория Сковороды.

Со списком переименованных топонимов можно ознакомиться ниже.













Ранее сообщалось, что мэр Харькова Игорь Терехов предлагает переименовать улицу Пушкинскую в Сковороды.

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