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В Харькове переименовали Пушкинскую и еще 64 топонима: Новые названия улиц. СПИСОК

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В Харькове переименовали Пушкинскую и еще 64 топонима: Новые названия улиц. СПИСОК
В Харькове на заседании горсовета приняли решение о переименовании 65 улиц, переулков, въездов и проездов. В частности, улицу Пушкинскую – в Григория Сковороды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В городе переименовали 65 улиц, переулков, въездов и проездов. Улицу Пушкинскую переименовали в улицу Григория Сковороды.

Со списком переименованных топонимов можно ознакомиться ниже.

У Харкові перейменували вулиці

У Харкові перейменували вулиці
У Харкові перейменували вулиці
У Харкові перейменували вулиці
У Харкові перейменували вулиці
У Харкові перейменували вулиці
У Харкові перейменували вулиці

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Игорь Терехов предлагает переименовать улицу Пушкинскую в Сковороды.

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Топ комментарии

  • Погрібний Олександр
    Це ж треба було дочекатись руйнування рашистами міста, щоб настало якесь прозріння!
  • володимир омельянов
    Після того в що рашисти перетворили Харків ,таких руйнувань місто не мало навіть після другої світової війни ,тому все що повязане з імперією зла має зникнути.
  • Дмитро Муженко 40d505ad
    Їх вже маєже два роки ********, тільки ви про це ще не знаєте
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