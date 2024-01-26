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"У Украины потери не так велики, как считают", - "слуга народа" Арахамия

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"У Украины потери не так велики, как считают", - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагал Владимиру Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины. Зеленский еще не принял решения по этому поводу.

Об этом Арахамия сказал в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

По словам Арахамии, потери "не так велики, как люди сами себе представляют" и составляют менее 100 тысяч.

"Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше", - отметил глава фракции "Слуга народа".

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    И помесячно. Чтобы люди увидели реальную цену как Верховной готовился отражать большое вторжение, о котором знал минимум за полгода.
  • Urs
    облітеруючий арахаміоз головного мозку.
  • 18c49ed2
    А знаете когда появляются фейки ? Когда нет реальной информации.
    А знаете когда нет реальной информации? Когда нет свободных СМИ.
    А знаете единственную причину, по которой нет свободных СМИ? Единый телемарафет власти.
    Единый телемарафет власти - единственная причина появления фейков рашки.
    И ситуация с Ил-76 - 100% тому подтверждение.
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