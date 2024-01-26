"У Украины потери не так велики, как считают", - "слуга народа" Арахамия
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагал Владимиру Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины. Зеленский еще не принял решения по этому поводу.
Об этом Арахамия сказал в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
По словам Арахамии, потери "не так велики, как люди сами себе представляют" и составляют менее 100 тысяч.
"Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше", - отметил глава фракции "Слуга народа".