5 млрд военной помощи для Украины ЕС может утвердить в ближайшие дни, - Боррель

Европейский Союз в течение следующих нескольких дней может принять решение о выделении для Украины дополнительно 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира для ответа на срочные нужды в обеспечении войска.

Об этом высокий представитель ЕС Жозеп Боррель написал в блоге по итогам Совета министров по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я совершу путешествие в Украину в феврале, и мы продолжаем работать над предоставлением предполагаемой помощи на следующие годы. В течение следующих дней мы должны достичь согласия относительно дополнительных 5 миллиардов евро для Европейского фонда мира (ЕФМ) с целью создать "Фонд помощи Украине" в рамках ЕФМ на основе новых подходов к стимулированию военной помощи для Украины от стран-членов", – написал Боррель.

"По заблокированным российским активам мы также завершаем работу, я прилагаю усилия, чтобы это решение состоялось в следующем Совете министров ЕС по иностранным делам", - добавил высокий представитель ЕС.

Он отметил, что поддержка Украины в борьбе с российским вторжением остается высшим приоритетом для Совета ЕС, поскольку агрессия России несет жизненные угрозы для европейской безопасности.

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Боррель напомнил, что в 2023 году Россия фактически не достигла никаких успехов на поле боя и понесла существенные потери. В то же время, Украина смогла достичь важных успехов, в частности в Черном море, где российский флот был вынужден отойти от своих баз. Боррель добавил, что перед запланированным переизбранием в марте этого года Путин продолжает массированные атаки против Украины с использованием тысяч снарядов, дронов и ракет.

"Наш коллега, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба... проинформировал нас о развитии событий на местах. Министры согласились, что сейчас не тот момент, чтобы ослаблять помощь для Украины, но должны делать больше и быстрее в измерении предоставления финансовых ресурсов, военного оборудования и тренировки военнослужащих", - написал высокий представитель ЕС.