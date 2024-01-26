Орбан хочет "переждать" Байдена. Пока принимает политические решения в пользу Путина, – посол США Прессман
Об этом посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, если посмотреть на внешнюю политику Венгрии, саботирующую евроинтеграцию Украины и санкции против РФ, а Орбан встречается с Путиным, то это делает Будапешт "еще более изолированным от своих партнеров по НАТО и партнеров по ЕС".
"Эти политические решения, несомненно, полезны Путину и вредны для осторожных усилий по сохранению единства альянса и наших партнеров в противостоянии его агрессии", - сказал Прессман.
Он отметил, что российская пропаганда регулярно распространяется на венгерские медиа, которые поддерживает или контролирует правительство.
"США заботятся о Венгрии и рассматривают ее как союзника, но очень необычно иметь такую страну, которая отказывается учитывать интересы безопасности США. Правительство Орбана хотело бы переждать нынешнюю администрацию", - заявил дипломат.