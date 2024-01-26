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Орбан хочет "переждать" Байдена. Пока принимает политические решения в пользу Путина, – посол США Прессман

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Политические решения премьер-министра страны Виктора Орбана полезны диктатору Владимиру Путину, а венгерские медиа регулярно распространяют фейки российской пропаганды.

Об этом посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, если посмотреть на внешнюю политику Венгрии, саботирующую евроинтеграцию Украины и санкции против РФ, а Орбан встречается с Путиным, то это делает Будапешт "еще более изолированным от своих партнеров по НАТО и партнеров по ЕС".

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"Эти политические решения, несомненно, полезны Путину и вредны для осторожных усилий по сохранению единства альянса и наших партнеров в противостоянии его агрессии", - сказал Прессман.

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Виктор Орбан прислушается к Владимиру Путину и надеется дождаться момента, когда Джо Байден уже не будет президентом США, считает американский посол в Венгрии Дэвид Прессман.

Он отметил, что российская пропаганда регулярно распространяется на венгерские медиа, которые поддерживает или контролирует правительство.

"США заботятся о Венгрии и рассматривают ее как союзника, но очень необычно иметь такую страну, которая отказывается учитывать интересы безопасности США. Правительство Орбана хотело бы переждать нынешнюю администрацию", - заявил дипломат.

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Топ комментарии

  • Погрібний Олександр
    Гарненький же з угорщини союзник для альянсу. Надійним союзником ця країна була лише для фашистів!
  • Павло ШОвте
  • Luk Viktor
    Орбан політично помре раніше......
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