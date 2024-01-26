Тревогу в Харькове будут объявлять только в случае опасности непосредственно для города

Мэрия Харькова приняла решение о дифференцированной системе оповещения о воздушной тревоге. Теперь тревогу будут объявлять только в случае непосредственной опасности для города.

Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня депутаты городского совета поддержали мою инициативу и приняли решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге. Поэтому уже с этого года сирена будет включаться только в случае опасности непосредственно для города, а не всей области", - говорится в сообщении.

По словам мэра, это не только облегчит работу всем службам, но позволит гораздо эффективнее работать нашему бизнесу.

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