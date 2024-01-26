Новости • Война

Тревогу в Харькове будут объявлять только в случае опасности непосредственно для города

2 64218
Тревогу в Харькове будут объявлять только в случае опасности непосредственно для города
Мэрия Харькова приняла решение о дифференцированной системе оповещения о воздушной тревоге. Теперь тревогу будут объявлять только в случае непосредственной опасности для города.

Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня депутаты городского совета поддержали мою инициативу и приняли решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге. Поэтому уже с этого года сирена будет включаться только в случае опасности непосредственно для города, а не всей области", - говорится в сообщении.

По словам мэра, это не только облегчит работу всем службам, но позволит гораздо эффективнее работать нашему бизнесу.

Читайте также: По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31

Ігор Терехов про повітряну тривогу

Читайте также: В Харькове переименовали Пушкинскую и еще 64 топонима: Новые названия улиц. СПИСОК

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 133133
    та прильоти й так будуть раніше тривоги, бо С-300 летить до Харкова 40 секунд
  • Fedor Fedorov bd4348cc
    Правильне рішення.
  • Stanislav Bryzhyk
    Ну нарешті хоч одна притомна людина.
    Я сподіваюсь Київ підтримає ініціативу, принаймні в частині відключення громадського транспорту під час тривоги.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости