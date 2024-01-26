Украина пригласила Си Цзиньпина на запланированный мирный саммит в Швейцарии, - ОП

Украина пригласила лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в мирном саммите лидеров, который согласилась принять Швейцария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква в комментарии Reuters.

"Мы безусловно приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне главы Китайской Народной Республики", - отметил он.

По его словам, участие Китая в мирном саммите будет очень важным для Украины.

"Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите", - добавил он.

Нейтральная Швейцария по просьбе президента Владимира Зеленского согласилась принять у себя мирный саммит по Украине, но дата и место его проведения пока не определены.

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Жовква добавил, что команды двух стран все еще работают над деталями.

Что известно о глобальном "саммите мира"

Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

15 января Швейцария сообщила, что хочет провести глобальную мирную конференцию по Украине

Швейцария избрала Женеву местом проведения запланированного глобального саммита по предложенной Украиной Формуле мира.