Новости

В чешских и словацких фирмах, сорвавших контракты Минобороны, работали трое украинцев

74 35725
В чешских и словацких фирмах, сорвавших контракты Минобороны, работали трое украинцев
В состав наблюдательного совета компании "Sevotech", которая не выполнила перед Минобороны контракт на поставку 17 тысяч бронежилетов и шлемов, а затем в качестве посредника не выполнила договор на поставку 100 тысяч минометных выстрелов, входило несколько украинцев.

Об этом говорится в расследовании Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".

В частности, в наблюдательный совет компании входит до сих пор бывший заместитель гендиректора "Прогресс" Александр Хорошаев, который в 2022 году уехал в командировку от украинского предприятия и так и остался за границей.

Олександр Хорошаєв

В то же время на год в наблюдательный совет "Sevotech" вошел уже Владислав Клищар.

Это человек, который входит в окружение Андрея Гмырина, фискала времен Януковича, который в 2021 году был вхож в Офис президента Зеленского.

Гмырин является фигурантом дела НАБУ о хищении государственных средств из Одесского припортового и Объединенной горно-химической компании. В ней же фигурируют компании Клищара – EPI Group s.r.o. и Belanto, которым ОГХК продавало по дешевке ильменит, который затем по рыночным ценам ехал в Россию или оккупированный Крым.

Владислав Кліщар

Впрочем, Гмырин успел убежать за границу до объявления подозрений, а Клищару их и не выдвигали.

В комментарии Hromadske Клищар заверил, что никогда не имел отношения к деньгам Минобороны. Впрочем, его вход в Sevotech и выход очень странно совпадают с подписанием контракта с Львовским арсеналом и началом в 2023 году массового его освещения в СМИ.

Читайте также: Фирмы-посредники украли из контракта Минобороны на оружие минимум 4 миллиона евро

Клищар уже давно живет в Чехии. Есть там несколько компаний, каждая из которых интереснее предыдущей. Среди них этакая LEO INTERNATIONAL GRUPP, где партнерами являются адвокат Belanto Александр Беззубец и Александр Беляев.

Это тот самый Александр Беляев, который свояк бывшего главы СБУ Ивана Баканова и бывший бизнес-партнер самого Владимира Зеленского.

У Беляева и Клищара есть еще одна совместная компания – ILS INVESTMENT GROUP – где есть третий партнер Александр Мельничук. Об этом человеке почти ничего не известно в открытых источниках, кроме того, что он имел отношение к компаниям Lisovyk и Evis-stav company. У них большое количество участников со всей Украины, что удивительно, а также один белорус.

После предварительных расследований о команде Клищара Цензор.НЕТ получил фото визитки загадочного Александра Мельничука.

Візитка Мельничука

Как оказывается, он тоже входит в чешскую компанию Екатерины Гаринг EDRCh. Последняя, как известно, ведет общий бизнес с россиянами.

Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    ГОЛОВНЕ ОКО ЄРМАКА в озброєннях був ( чи вже заарештований?) МАРОДЕР ДЕНИС ШАРАПООВ - їхні з Єрмаком батьки курували цей бізнес ще з часів постсовкової України разом ще з одним шпигуном кремлівським з ГУР як й батько Єрмака , мали спільний бізнес продажу зброї.

    й це доречі відомо команді Трампа - Вікторія Спарц про це заявляла
  • Наталия Гончар
    29 жовтня 1999 року Андрій Єрмак разом з російським політичним діячем , офіцером ГУР , і підприємцем Рахамімом Еммануїловим створив ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" (ЄДРПОУ 30577092) яке сам і очолив. Профіль - надання допоміжних комерційних послуг, консультування з питань комерційної діяльності й керування; дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Пізніше директором компанії став батько - Борис Єрмак.

    17 червня 2000 року разом з Рахамімом Емануїловим Андрій Єрмак створив і очолив ТОВ "М.Є.П" ("Медійна група європейського партнерства" (ЄДРПОУ 30974434). Компанія спочатку створювалася Єрмаком як допоміжна для ЗАТ "Інтерпромфінанс". Пізніше директором компанії теж став батько - Борис Єрмак.

    Партнером у ТОВ "М.Є.П." був ексофіцер ГУР МОУ Денис Шарапов (син ексдиректора ДП "Укроборонсервіс" Олександра Шарапова), який тривалий час працював заступником директора ДП "Укроборонсервіс", а з 4 жовтня 2019 року обіймав посаду заступника гендиректора "Укрспецекспорту". Через три дні після його призначення, 7 жовтня 2019 року, Президент Володимир Зеленський увів Андрія Єрмака до наглядової ради "Укроборонпрому". 9 квітня 2022 року Кабмін призначив Дениса Шарапова заступником міністра оборони Олексія Резнікова, де екс-партнер Єрмака займається закупівлями.
  • Hanka Panyanka
    свої люди..., всі якось пов'язані між собою та нинішньою владою, все як завжди - до влади приходять тільки но щоб красти "нічиї", як вважається, кошти...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости