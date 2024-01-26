В чешских и словацких фирмах, сорвавших контракты Минобороны, работали трое украинцев

В состав наблюдательного совета компании "Sevotech", которая не выполнила перед Минобороны контракт на поставку 17 тысяч бронежилетов и шлемов, а затем в качестве посредника не выполнила договор на поставку 100 тысяч минометных выстрелов, входило несколько украинцев.

Об этом говорится в расследовании Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".

В частности, в наблюдательный совет компании входит до сих пор бывший заместитель гендиректора "Прогресс" Александр Хорошаев, который в 2022 году уехал в командировку от украинского предприятия и так и остался за границей.

В то же время на год в наблюдательный совет "Sevotech" вошел уже Владислав Клищар.

Это человек, который входит в окружение Андрея Гмырина, фискала времен Януковича, который в 2021 году был вхож в Офис президента Зеленского.

Гмырин является фигурантом дела НАБУ о хищении государственных средств из Одесского припортового и Объединенной горно-химической компании. В ней же фигурируют компании Клищара – EPI Group s.r.o. и Belanto, которым ОГХК продавало по дешевке ильменит, который затем по рыночным ценам ехал в Россию или оккупированный Крым.

Впрочем, Гмырин успел убежать за границу до объявления подозрений, а Клищару их и не выдвигали.

В комментарии Hromadske Клищар заверил, что никогда не имел отношения к деньгам Минобороны. Впрочем, его вход в Sevotech и выход очень странно совпадают с подписанием контракта с Львовским арсеналом и началом в 2023 году массового его освещения в СМИ.

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Клищар уже давно живет в Чехии. Есть там несколько компаний, каждая из которых интереснее предыдущей. Среди них этакая LEO INTERNATIONAL GRUPP, где партнерами являются адвокат Belanto Александр Беззубец и Александр Беляев.

Это тот самый Александр Беляев, который свояк бывшего главы СБУ Ивана Баканова и бывший бизнес-партнер самого Владимира Зеленского.

У Беляева и Клищара есть еще одна совместная компания – ILS INVESTMENT GROUP – где есть третий партнер Александр Мельничук. Об этом человеке почти ничего не известно в открытых источниках, кроме того, что он имел отношение к компаниям Lisovyk и Evis-stav company. У них большое количество участников со всей Украины, что удивительно, а также один белорус.

После предварительных расследований о команде Клищара Цензор.НЕТ получил фото визитки загадочного Александра Мельничука.

Как оказывается, он тоже входит в чешскую компанию Екатерины Гаринг EDRCh. Последняя, как известно, ведет общий бизнес с россиянами.