На Запорожской АЭС истекает срок использования ядерного топлива, это может привести к радиационной аварии, - "Энергоатом"

В ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает Цензор.НЕТ.

Дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии.

"Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния "холодной остановки" в "горячую" еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского и международного законодательства", - подчеркнул Котин.

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