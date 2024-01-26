Рашисты ударили по Красногоровке: Погибла женщина

В Красногоровке Донецкой области в результате обстрела российскими войсками погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня город подвергся массированным обстрелам из Градов и пушек 152 калибра - жертвой россиян стала 60-летняя женщина.

Красногоровка уже десятый год на линии фронта и остается одной из самых горячих точек в области. Жить в городе означает ежедневно подвергаться смертельной опасности!" - говорится в сообщении.

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