Украина получит помощь от США и не будет нуждаться в плане "Б", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Николаеве заверил, что США окажут помощь Украине.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам министра, помощь Украине от Соединенных Штатов Америки поступит, и не потребуется применять так называемый план "Б".

"Мы считаем, что таки сработает план "А" и помощь поступит. Есть четкие заверения со стороны администрации президента Байдена, что они приложат все усилия, чтобы это произошло", - сказал он.

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Также он напомнил, что близится 1 февраля, когда и Евросовет должен принять решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи.

"Мы также получили четкие сигналы, что это решение будет принято. Накануне 1 февраля мы с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретимся с министром иностранных дел Венгрии, которая имеет оговорку в этом плане финансирования. Поэтому я думаю, что у нас есть все основания для осторожного оптимизма", - добавил Кулеба.