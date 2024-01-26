Украина получит помощь от США и не будет нуждаться в плане "Б", - Кулеба
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По словам министра, помощь Украине от Соединенных Штатов Америки поступит, и не потребуется применять так называемый план "Б".
"Мы считаем, что таки сработает план "А" и помощь поступит. Есть четкие заверения со стороны администрации президента Байдена, что они приложат все усилия, чтобы это произошло", - сказал он.
Также он напомнил, что близится 1 февраля, когда и Евросовет должен принять решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи.
"Мы также получили четкие сигналы, что это решение будет принято. Накануне 1 февраля мы с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретимся с министром иностранных дел Венгрии, которая имеет оговорку в этом плане финансирования. Поэтому я думаю, что у нас есть все основания для осторожного оптимизма", - добавил Кулеба.