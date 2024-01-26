В ближайшие недели Россия может попытаться наступать в приграничных районах Харьковщины, - Генштаб Эстонии

Войска РФ в ближайшие недели могут попытаться наступать в приграничных районах Харьковской области.

Об этом заявил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Также он прокомментировал ситуацию с самолетом Ил-76 и заявил, что поскольку Россия не участвует в международном расследовании авиационных инцидентов – ничего точного об этом инциденте сказать нельзя.

Ребо прокомментировал ситуацию на украинском фронте и спрогнозировал, что в ближайшие недели Россия может попытаться наступать в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей, чтобы оттянуть украинские подразделения с направления Купянска, который находится под основным ударом российских войск.

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По его словам, на Донецком направлении активные бои идут в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка. Он отметил, что "очень четко видно, что основной фокус атаки – это Авдеевка, где путинские подразделения якобы рассматриваются как разведывательные и различные маневренные подразделения внутри города".

Говоря о транспортном самолете Ил-76, который разбился в среду в Белгородской области России, Ребо заявил, что поскольку Россия не участвует в международном расследовании авиационных инцидентов, ничего более точного об этом инциденте сказать нельзя.

Он подчеркнул, что видит, "когда они пытаются использовать это в информационной борьбе и создать определенную неуверенность у украинцев относительно сбивания самолетов".

"Однако на сегодняшний день мы не имеем точной информации о том, что именно было на борту, поскольку Российская Федерация не сотрудничает с международными органами авиационной безопасности", – подытожил Ребо.