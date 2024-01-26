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Минобороны отсудило у ООО "Львовский арсенал" более 1,5 млрд гривен

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Минобороны отсудило у ООО "Львовский арсенал" более 1,5 млрд гривен
Министерство обороны Украины выиграло суд на более чем 1,5 миллиарда гривен по делу ООО "Львовский арсенал".

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министерства.

В сообщении отмечается, что Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 26 сентября 2023 г. о взыскании с ООО "Львовский арсенал" в пользу Минобороны 1 340 465 698 гривен предварительной оплаты, 90 689 633,00 638 гривен штрафа за неснабжение оплаченных мин.

"Решение вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению", - подчеркивают в Минобороны.

Там также напоминают, что в производстве Хозяйственного суда города Киева находится судебное дело о дополнительном взыскании в пользу Минобороны с этого же предприятия 163 486 435,74 гривен неустойки по этому же государственному контракту.

Дело ООО "Львовский арсенал":

Ранее сообщалось, что Минобороны законтрактовало с "Львовским арсеналом" поставку минометных выстрелов на 1,4 млрд. гривен, но ни одной мины по предоплаченному контракту министерство не получило.

После этого появилась информация о том, что представители Министерства обороны Украины хотели получить откаты из контракта со "Львовским арсеналом".

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Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    Який уставний фонд у того "арсеналу", 20000 грв. буде? Чмокніть їх в пісюн.
    Скажіть краще хто з МО дав коменду на переплату, отам гроші і шукайте...
  • Dmitry Klaus
    На скільки я зрозумів, що вони чергова прокладка між якоюсь словацькою прокладкою і тому не дивлячись на всі ці постанови судів вже гроші хрін хто поверне
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    гроші, вже давно перетворилися на іспанські хатинки, хорватські готелі, мерседеси, губіща коханок, та відпочинок діточок.
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