В ЕС ищут альтернативные пути поставок на случай того, что соглашение о транзите газа РФ через Украину не будет продлено, - Bloomberg

В Европейском Союзе рассматриваются другие возможности транзита российского газа.

Об этом заявляет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По информации издания страны ЕС проводят подготовку к тому, что соглашение о транзите российского газа через Украину, срок действия которого истекает в конце года, не будет продлено.

Еврокомиссия аргументирует это тем, что даже самые зависимые от российских поставок страны, такие как Австрия и Словакия, смогут найти альтернативные источники поставок в случае прекращения поставок.

Еврокомиссия предварительно проанализировала потенциальные сценарии, которые могут возникнуть в результате расторжения транзитного соглашения. Также было проведено моделирование мощностей других трубопроводов, таких как Турецкий поток, чтобы помочь компенсировать любой дефицит.

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В издании отмечают, что Еврокомиссия обсудит этот вопрос со странами-членами в феврале, прежде чем официально представить план министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.

По их словам, для стран и компаний, которые имеют контракты на период после 2024 года, все еще могут существовать способы обеспечить поставки газа через Украину.

Один из способов заключается в том, что Россия будет поставлять газ на украинскую границу, а затем субъект ЕС будет заключать соглашение с украинским оператором газотранспортной системы для транспортировки газа в Австрию, Словакию или Чехию.

На этой неделе Украина возразила, что готова пересмотреть транзитное соглашение с Россией после того, как Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, заявил о такой возможности.

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Даже без нового соглашения существует вероятность, что "Газпром" сохранит поставки для желающих покупателей из ЕС, забронировав краткосрочные мощности в Украине. Это опция, которой российская компания может пользоваться через аукционы мощностей.

Хотя ЕС и не прибег к санкциям против газа с РФ, там стремятся уменьшить свою энергетическую зависимость от Москвы.

Украина все еще остается ключевым маршрутом транспортировки газа, несмотря на то, что с мая 2022 года фактические потоки транзитного трубопровода составляют менее 40% от законтрактованных объемов.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны-члены Евросоюза, все еще потребляющие российский газ, начать подготовку к остановке транзита газа из РФ через Украину.