Друг Зеленского и спонсор "Слуги Народа" Слюсарев судится с журналистами по поводу статьи о схемах по контрабанде сигарет

Связанный с партией "Слуга народа" Вадим Слюсарев, по данным СМИ, выехавший в РФ накануне ее вторжения в Украину, судится с журналистами Kyiv Post относительно материала о схеме по контрабанде сигарет, в тексте которого фирмы Слюсарева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, передает Цензор.НЕТ.

Хотите еще один кейс о веселой жизни журналистов в Украине?

Недавно известный господин по имени Вадим Слюсарев довольно неожиданно выиграл суд у нашей журналистки Анны Миронюк.

Суд идет по тексту, вышедшему еще в 2021 году, еще в издании Kyiv Post, где мы тогда работали. Материал был о схемах по контрабанде сигарет, фирмы Слюсарева фигурировали в тексте. Нынешний Kyiv Post не принимал никакого участия в защите. Почему – не знаю, но не удивлена.

Разбирательство шло долго, мы предоставили много доказательств. Но судья Киево-Святошинского районного суда проигнорировала их ПОЛНОСТЬЮ. Решение суда — как калька по иску, там нет упоминаний нашей защиты.

Кто господин Слюсарев, если вы забыли. Это очень типичная для нашей страны биография, очень показательная.

бывший высокопоставленный госслужащий-пограничник

был в партии Слуга Народа, избрался в политсовет партии, но вроде бы не вступил в нее (по данным СМИ)

плавно мигрировал в бизнесмены и в 2022 году стал владельцем завода (по данным СМИ)

прямо перед полномасштабным вторжением уехал в Россию (машиной из Харьковской области), вернулся через несколько месяцев (по данным СМИ)

после начала полномасштабного вторжения приобрел недвижимость во Франции и долю в американском технологическом стартапе. Не похоже, что он живет в Украине (оценочное суждение)

Конечно, мы подаем апелляцию и готовы идти до последней инстанции.

Но сам факт того, что типичный мутный (оценочное суждение) экс-чиновник, выехавший в Россию в феврале 2022 года, выигрывает суд в Украине, и имеет, очевидно, абсолютную благосклонность судьи (такую благосклонность, которая позволила ей полностью проигнорировать аргументы второй стороны) - это незаурядный и тревожный сигнал", - рассказала Руденко.

"Генерал Слюсарев, друг президента Зеленского, назначивший многих своих людей в Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и партию Слуга народа, бежал в Россию по данным СМИ в начале вторжения, то есть стал предателем Украины. Но теперь вернулся и выигрывает суды у журналистов. Это просто позор для государства. Почему генерал перешел к врагу и почему он не защищает Родину, а защищает свои схемы? Почему суды не принимают во внимание, что защищают права коллаборанта?" – прокомментировал ситуацию главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.



