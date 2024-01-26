Путин не отказался бы от нападения на НАТО в случае поражения Украины, - руководитель германской разведки Каль

Руководитель германской разведки Бруно Каль заявил, что российский президент не откажется от нападения на Альянс, если Украина проиграет.

Об этом глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль рассказал Unternehmen-Heute, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду властей России. Если Запад не продемонстрирует явную готовность защищаться, у Путина больше не будет причин не нападать на НАТО", - сказал Каль.

Он отметил, что целью Путина является восстановление былого могущества и величия "Великой России".

"Будет ужасно, если эта готовность к применению силы возобладает во внешней политике и Европа капитулирует перед ней", - предупредил глава разведки.

Каль скептически настроен на смену власти в России.

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"Он крепко сидит в седле. И даже если бы он выпал из окна или иным образом пострадал, нашлось бы достаточно людей, которые думают так же, как он, и проводили бы ту же политику", - заявил он.

Глава BND добавил, что также нет никаких признаков того, что ситуация изменится сразу, например с помощью демократически легитимированных сил.