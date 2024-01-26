Силы обороны в течение 26 января отразили атаки россиян на 7 направлениях, под Авдеевкой отражены 28 штурмов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 26 января 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ,

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются семьсот вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российская федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, обстреливает как военные, так и гражданские объекты. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 94 боевых столкновения. Враг нанес 8 ракетных ударов (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области) и произвел 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, школы, детские сады, торговый центр и другая гражданская инфраструктура.

Читайте также: ВСУ продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонщины, за сутки 82 боестолкновения, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Елино, Галагановка, Леоновка Черниговской области; Поповка, Волфино, Веселовка Сумской области; Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак у Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 7 атак в районах Тернов и Торского Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 380 600 человек (+990 за сутки), 6265 танков, 9082 артсистемы, 11637 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 9 атак неподалеку от Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать захватчиков возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение суток произошло 65 боевых столкновений. Больше всего на Марьинском направлении, - Генштаб

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктам, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника севернее Приютного, южнее Красного и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Чаривное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Николаевка, Тягинка, Новотягинка, Антоновка Херсонской области и Солончаки Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ивановка, Токаревка, Томина Балка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск".