Войска РФ, видимо, уже сожалеют, что зашли в Крахмальный. А подавали как "победу", - Сухопутные силы

Войска РФ, вероятно, уже сожалеют, что зашли в Крахмальный, расположенный на автомобильной дороге Купянск – Сватово, ведь теперь украинские военные находятся на более выгодных позициях и наносят удары по оккупантам.

Об этом в эфире единого телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных сил Владимир Фитьо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он подчеркнул, что перед "выборами", которые будут проходить в РФ в марте 2024-го, оккупанты пытаются одержать какие-то "победы", заняв хоть какой-то "лоскут" земли, как было с Крахмальным.

"Они это подавали как супервеличайшую победу, хотя они уже наверняка сожалеют, что туда зашли, потому что наши защитники из более выгодных рубежей наносят им очень серьезные потери, мы видим это именно по цифрам потерь в личном составе", - сказал Фитьо.

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