Три горсовета на Днепропетровщине решили не переименовывать города в рамках деколонизации

Горсоветы Синельникова, Першотравенска и Павлограда решили не переименовывать города в рамках Закона о запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

Городской совет Синельниково на Днепропетровщине решил обратиться в Верховную Раду Украины с просьбой отсрочить переименование города до конца военного положения. Соответствующее решение на сессии 26 января депутаты приняли единогласно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Считается, что город назван именем наместника Екатеринославского наместничества времен Российской империи Ивана Синельникова.

В январе в Синельниково провели опрос жителей по новому названию. Голосовали за пять вариантов: Железнодорожное, Риднополь, Сичеслав, Любомир, Приднепровск. Больше всего голосов набрало последнее название – за него проголосовали более трети человек.

На этой неделе отказались переименовывать свои города и городские советы Павлограда и Першотравенска.

25 января горсовет Першотравенска на сессии принял решение о сохранении действующего названия, поскольку он "не имеет ничего общего" с праздником 1 Мая.

Читайте также: Жители Червонограда на Львовщине проголосовали против переименования города. ИНФОГРАФИКА

23 января подобное решение принял горсовет Павлограда. Там также утвердили обращение в парламент и правительство с просьбой оставить городу старое название, потому что, по мнению депутатов, подтверждений тому, что оно названо в честь сына российской императрицы Екатерины II Павла I, нет.

В комментарии представитель Украинского института национальной памяти Богдан Короленко сказал, что Павлоград – не единственный город в Украине, где процесс переименования тормозится.

"Многие органы местного самоуправления не спешат с исполнением закона, ведут длительную переписку с Институтом национальной памяти, надеясь затянуть процесс. Такую реакцию органов местной власти можно объяснить. Руководители отдельных советов не хотят брать на себя ответственность по изменению названия, поскольку опасаются потери электоральной поддержки. Но процесс неизбежен. Эти населенные пункты будут переименованы", – сказал он.

Если местные органы власти не предоставляют свои предложения по переименованиям, решение принимает парламент по рекомендации УИНП. На это по закону дается три месяца, сказал Короленко.