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Путин заявил, что численность армии РФ в Украине достигает 600 тысяч человек

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Путин заявил, что численность армии РФ в Украине достигает 600 тысяч человек
По оценкам Путина, в военных действиях в Украине участвует 600 тысяч российских военных.

Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Президент России Владимир Путин оценил численность находящейся в зоне боевых действий в Украине российской армии в 600 тысяч человек. Это почти половина от штатной численности армии РФ и почти равна официально названному количеству контрактников.

Согласно декабрьскому указу Путина, штатная численность военнослужащих в российской армии увеличилась на 130 тысяч человек до 1320000, в том числе 130 тысяч призывников. То есть, по его словам, в Украине находится около 45 процентов штатного числа военных РФ.

Однако его оценка не подвергается независимой проверке и может отличаться от действительности.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Так це ж яка ЧЕСТЬ для України! "Друга армія світу" зігнала більше півмільйона солдат щоб перемогти армію вдвічі меншу І це їй не вдається!
  • vsbu vsbu
    Приберіть макаку, та ще й з великої букви...плятьььь
  • Andrew Moon
    Проста математика говорить що десь ділось більш 300.000 асвабадвтєлєй...
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