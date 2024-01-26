Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе прекратил работу после ударов беспилотников СБУ, - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, принадлежащий компании "Роснефть" прекратил свою работу после удара беспилотником СБУ 24 января 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters

По словам источников Reuters, завод приостановил как переработку нефти, так и выпуск нефтепродуктов.

Быстро возобновить производство не получится. Ремонт продлится до конца февраля — начала марта.

В результате состоявшейся 24 января атаки беспилотников СБУ сгорела вакуумная установка завода.

Как сообщалось, целью СБУ являлись объекты, которые обеспечивают топливом вражеские войска и имеют важное значение для экономики России.

Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в стране и перерабатывает ежегодно до 9 млн тонн сырья.

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