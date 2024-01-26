Рада проголосовала за уничтожение репродуктивных клеток украинских воинов. После скандала решение обещают пересмотреть

В ноябре 2023 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что государство будет обеспечивать украинских военнослужащих бесплатным забором и хранением репродуктивных клеток. Однако сейчас обнаружили, что одна из статей этого закона предусматривает ликвидацию репродуктивных клеток в случае гибели воина.

На этот вопрос обратила внимание медицинская адвокат Елена Бабич, передает Цензор.НЕТ.

Юристы об использовании и хранении репродуктивных клеток погибшего военного

"На днях консультировала вдову военнослужащего. Молодой парень, мечтали иметь детей. Криоконсервировали сперму перед тем, как идти на фронт. Оформили все необходимые документы - договор, доверенность на жену, заявление об использовании спермы для рождения столь желанного общего ребенка. Муж погиб.

Напомню - недавно наши законодатели так сильно беспокоились о финансовой составляющей криоконсервации биологического материала военнослужащих, что приняли закон, которым… запретили использовать сперму военного после его гибели (!). С марта клиники будут обязаны ее утилизировать.

Вот как объяснить убитой горем женщине, которая буквально пару месяцев назад оформляла с мужем документы, чтобы родить ребенка, что пока ее муж защищал государство и погиб, наши законотворцы буквально лишили его права быть отцом после своей смерти?", - рассказала Бабич.

История принятия поправки об утилизации репродуктивных клеток погибших воинов

Одна из авторов закона, нардеп Оксана Дмитриева ("Слуга народа") объяснила, что в начальной редакции закона данной нормы не было, а ее внесли уже во время второго чтения законопроекта.

"Текст, который мы с коллегами подготовили к первому чтению, не содержит нормы об утилизации!!! Потому что я против таких норм. Во время подготовки законопроекта была дискуссия на эту тему, однако мы решили, что не будем предусматривать утилизацию", - рассказала нардеп.

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"Ко второму чтению была подана поправка. Не моя. И несмотря на то, что я, как главный автор этого закона, была против – ее приняли. Почему у автора правки возникла такая идея – лучше спросить у него", - объяснила Дмитриева.

На скриншотах сравнительной таблицы обнародованного ею законопроекта указывается, что автором данной поправки является председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий ("Слуга народа"). Свою поправку он обосновывал тем, что "вопрос постмортальной репродукции остается неурегулированным национальным законодательством".

Предложения по урегулированию вопроса использования репродуктивных клеток погибшего воина

После огласки этого вопроса Радуцкий опубликовал пост в своем телеграм-канале, где назвал подобную ситуацию "неправильной и несправедливой" и заверил, что Рада ее в ближайшее время решит.

"Сегодня в соцсетях и в СМИ распространились сообщения о том, что женщинам запретили использовать для оплодотворения замороженный биоматериал их погибших мужчин. А это касается, в частности, жен украинских погибших воинов – наших Героев. Мы считаем такую ситуацию неправильной и несправедливой по отношению к нашим Героям и памяти о них.

Мы считаем, что каждый Герой имеет право на продолжение своего рода - и не должно быть формального, чисто бюрократического подхода к этому вопросу относительно погибших Героев. Если современная медицина позволяет это сделать, и если этого желает семья, то любые бюрократические преграды должны быть сняты.

Если семьям Героев говорят, что есть какие-то проблемы с хранением биологического материала, что его могут уничтожить, то до марта мы эту проблему точно уберем. Верховная Рада без колебаний проголосует за необходимые изменения, в частности, в Гражданский кодекс и другие законы.

Мы заинтересованы в том, чтобы каждый Герой имел продолжение своего рода. Это справедливо и это честно перед людьми, отдавшими жизнь за свою страну.

Память о наших погибших Героях должна жить не только в названиях улиц и памятных табличках, но и в их детях, которые станут лучшим упоминанием о них", - заявил Радуцкий.

Отметим, что принятый Радой закон, вокруг которого разворачивается спор, называется "Об обеспечении прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство". В пояснительной записке к нему указано, что цель закона - "создание государственных гарантий сохранения возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины, в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции". Также в обосновании необходимости принятия закона говорится о "ранениях, которые приводят к потере репродуктивных функций". О возможности использования репродуктивных клеток после смерти воина ни в пояснительной записке, ни в тексте закона речь не идет. Поэтому замечание Радуцкого относительно неурегулированности вопроса постмортальной репродукции в украинском законодательстве в целом, не только военнослужащих, остается вполне актуальным, а вопрос, кто именно будет иметь право на распоряжение репродуктивными клетками погибшего: родители, другой супруг, партнер, другие дети или родственники, и на сколько долго их должно хранить государство остаются открытыми.





Автор закона Дмитриева предлагает решать вопросы с помощью нотариального согласия донора клеток.

"Моя позиция: репродуктивные клетки – это собственность того, кто их хранит. И именно этот человек должен решать, что с ними делать в случае смерти: утилизировать, передать второму супругу, или даже отдать в общий банк. Тем более, что это наш лучший генофонд. И это легко можно сделать нотариальным согласием", – предлагает Дмитриева.