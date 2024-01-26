Во время воздушной тревоги в Кропивницком прогремели взрывы

26 января в Кропивницком прогремели взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги из-за угрозы вражеской атаки с применением ударных дронов типа "Шахед".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне. Кропивницький".

Звуки взрывов в городе было слышно около 22:05. В Кропивницком и Кировоградской области воздушная тревога.

В местных пабликах пишут, что взрывы могут являться результатом работы систем противовоздушной обороны.

До этого в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации вражеских беспилотников в Кировоградской области.

"БпЛА в районе Кропивницкого!" - говорилось в объявлении военных в 22:05.

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